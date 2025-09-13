На стадионе в Аризоне пройдет мероприятие, посвященное памяти Кирка

Почтить память убитого консервативного активиста планируют в Глендейле 21 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Мероприятие, посвященное памяти консервативного американского активиста Чарли Кирка, состоится 21 сентября в штате Аризона. Об этом сообщила основанная им организация Turning Point USA.

Мероприятие пройдет на стадионе в городе Глендейл. "Вспомните с нами о замечательной жизни американской легенды Чарли Кирка и о его наследии", - говорится в заявлении организации.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что похороны Кирка состоятся "на следующих выходных", но не назвал точную дату. Американский лидер заявил, что будет присутствовать на похоронах.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.