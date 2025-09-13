В ГД рассказали о решении проблемы с "посторонними" жильцами при покупке квартир

Информацию о проживающих будут указывать в выписке из единого госреестра недвижимости, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Покупатели квартир в России теперь могут в выписке из единого госреестра недвижимости (ЕГРН) увидеть, имеется ли у кого-то право проживания в этом жилье. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Депутат пояснил, что в определенных ситуациях члены семьи владельца жилья могут через суд обеспечить себе право проживания в квартире, которая им не принадлежит. Раньше покупатели могли этого не знать, поскольку такая информация не указывалась в ЕГРН. "Получалось, что человек покупал квартиру, а там уже жил кто-то совершенно посторонний, и выселить его было нельзя. Смысл такой покупки терялся", - заметил Кошелев.

"Новый закон, который вступил в силу с 1 сентября, решает эту проблему. Он четко определяет, кто из бывших или нынешних членов семьи может иметь право пользоваться квартирой. Например, те, кто участвовал в приватизации, или кого внесли в ордер, или кто получил это право по суду. Теперь такая информация - о том, что в квартире может временно жить кто-то, кроме владельца, - должна быть обязательно внесена в ЕГРН", - сказал Кошелев.

Он отметил, что информация должна быть включена в реестр в течение пяти дней на основании заявления собственника, гражданина с правом проживать в квартире или по решению суда. При этом закон не предусматривает наказания за задержку с подачей информации в ЕГРН, если это не было умышленным мошенничеством, поскольку "считается, что люди, имеющие право жить в квартире, сами заинтересованы в регистрации, чтобы их права были защищены".

"Теперь, прежде чем купить квартиру, вы сможете точно узнать, есть ли какие-то "сюрпризы" - например, временно проживающие бывшие члены семьи продавца. Вся важная информация будет в ЕГРН, и вы не купите "кота в мешке", - разъяснил первый зампред комитета.