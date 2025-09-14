Академик РАН подчеркнул, что ограничивать поездки нецелесообразно, но необходимо наладить своевременный обмен информацией, раннее выявление случаев заболевания и профилактическую работу с населением

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Распространение лихорадки чикунгунья в мире, а также завозы в РФ в частности, происходят из-за двух факторов: потепления климата и туризма. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Переносчиком вируса чикунгунья являются комары рода Aedes. Такие виды комаров как Aedes albopictus и Aedes aegypti в последние годы начали продвигаться севернее из-за глобального потепления. Первые случаи появления Aedes albopictus были зафиксированы в России на черноморском побережье из-за потепления климата. Сейчас отмечается продвижение комаров-переносчиков вируса чикунгунья ближе к центральной России", - сказал он.

Дополнительным фактором риска он назвал массовый выезд россиян за границу, в частности в Турцию и Китай, где заболевание зарегистрировано и видно распространение опасной лихорадки.

Эксперт подчеркнул, что ограничивать поездки нецелесообразно, однако необходимо наладить своевременный обмен информацией, раннее выявление случаев заболевания и профилактическую работу с населением. "Главное - прогнозировать, выявлять и объяснять людям правила безопасности. Тогда путешествия и бизнес не будут сопровождаться угрозой заражения", - заключил он.