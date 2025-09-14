Парламентарий уверен, что в городе очень ждут Россию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Люди в подконтрольном Киеву Херсоне вынуждены выживать на фоне сокращения гуманитарной помощи и отсутствия медикаментов. Сейчас большинство жителей города нетрудоспособны, это пожилые люди, инвалиды либо семьи с инвалидами. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Я постоянно получаю весточки из Херсона. Могу с уверенностью сказать, что в русском городе очень ждут Россию. Ждут возвращения в Херсон и херсонцы, которые выехали оттуда осенью 2022 года. Сейчас Херсон выживает. Там практически не осталось трудоспособного населения. Старики, инвалиды и семьи с инвалидами", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что медикаментов в городе почти нет или они очень дорого стоят, в связи с чем люди "вынуждены выбирать - купить себе поесть или жизненно необходимые лекарства". Гуманитарной помощи также становится все меньше.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск 15 сентября.