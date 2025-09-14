Серьезных нарушений во время празднования не было, отметили в Росгвардии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Празднование Дня города в Москве прошло без происшествий, мероприятия посетили более 900 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Серьезных правонарушений во время празднования Дня города допущено не было. Мероприятия посетили более 900 тыс. гостей и жителей столицы", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что безопасность обеспечивали около 4,5 тыс.и сотрудников подразделений главного управления Росгвардии по Москве, военнослужащие соединения по охране общественного порядка Росгвардии и ОДОН им. Дзержинского.

В ведомстве сообщили, что все места проведения торжеств были заранее обследованы специалистами инженерно-технических групп столичного ОМОН "Авангард". Кроме того, бойцы спецназа осуществляли патрулирование в районах проведения концертов и фестивалей, а также на транспорте - на станциях МЦК и железнодорожных вокзалах столицы, а также следили за порядком на акватории Москвы-реки, в местах, приближенных к массовым гуляниям.