Райдеру Корралу предъявят обвинения по нескольким пунктам, в том числе в порче имущества и нарушении общественного порядка

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Полиция Финикса (штат Аризона) задержала 19-летнего Райдера Коррала, попытавшегося разрушить стихийный мемориал памяти правого активиста Чарли Кирка, застреленного на этой неделе в штате Юта, сообщает местный телеканал KOLD.

По его сведениям, задержанный пытался разрушить мемориал, расположенный у штаб-квартиры основанной Кирком организации Turning Point. Коррал был задержан находившимися рядом с местом происшествия людьми и позднее передан правоохранителям.

Находящемуся под стражей правонарушителю, указывает телеканал, будут предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в том числе в порче имущества и нарушении общественного порядка.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по этому делу. Как сообщил ранее губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.