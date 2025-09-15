Онищенко: геновариант коронавируса "Стратус" не вызовет пандемию

Заместитель президента Российской академии образования при этом указал, что заболеваемость будет повышаться

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Геновариант коронавируса "Стратус" не вызовет новую пандемию ковида несмотря на то, что обладает большей заразностью. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Стратус" - это мутация двух субштаммов COVID-19, который приобрел большую контагиозность. Контагиозность - это когда он более активно заражает. Я могу совершенно точно сказать, что "Стратус" не вызовет пандемию. Но заболеваемость будет повышаться, как и заболеваемость гриппом", - сказал он.

Онищенко уточнил, что в текущем столетии коронавирус трижды "заходил" на человеческую популяцию: сначала это был SARS, затем MERS, а позже COVID-19. По официальным данным, за время пандемии COVID-19 переболели более 778 млн человек, а свыше 7 млн - умерли. "Пандемия закончилась, однако сам вирус остался циркулировать среди людей", - уточнил он.

Геннадий Онищенко напомнил, что важно беречь здоровье и соблюдать меры профилактики. "У одних болезнь протекает легко: может быть только небольшая температура, которая быстро проходит. Но у других наблюдаются тяжелые формы. Обычно это люди с ослабленной иммунной системой - пожилые, а также дети, у которых по разным причинам организм не справляется с нагрузкой", - отметил эпидемиолог.

Эксперт рассказал, что прививка от гриппа может помочь врачам быстрее отличать ковид от других инфекций. "Если пациент с температурой и кашлем говорит, что привит, можно предположить, что это не грипп, а коронавирус", - подчеркнул он. При этом у варианта COVID-19 "Стратус" существует особенность, которая проявляется хрипотой и осиплостью голоса. Однако этот симптом не является точным показателем болезни.