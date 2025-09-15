Также движение восстановили на МЦД-3

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Железнодорожное движение на участке Москва Ленинградский вокзал - Зеленоград - Крюково полностью восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"В настоящее время движение пригородных электропоездов на участке Москва Ленинградский вокзал - Зеленоград - Крюково, в том числе МЦД-3, восстановлено и осуществляется согласно расписанию. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о сбое в движении пригородных поездов на ленинградском направлении Октябрьской железной дороги и МЦД-3.