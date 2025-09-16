За пособием также могут обратиться жены учащихся на первом курсе военного училища или военной кафедры учебного заведения

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Беременная жена военнослужащего, проходящего службу по призыву или мобилизации, может оформить единовременное пособие, которое составляет 42,7 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС глава фонда Сергей Чирков на полях Х Всероссийской недели охраны труда.

"Если у жены военнослужащего, который проходит службу по призыву или мобилизации, срок беременности больше 180 дней, она может обратиться в Соцфонд за единовременным пособием. Размер пособия в 2025 году - 42 665 рублей, также для жителей Крайнего Севера действует районный коэффициент", - сказал он.

Чирков уточнил, что заявление можно подать не позднее шести месяцев со дня окончания службы через портал госуслуг, в клиентскую службу Соцфонда, а также в МФЦ. Для оформления понадобится справка о прохождении мужем военной службы по призыву с указанием срока службы из воинской части или военного комиссариата.

Кроме того, за выплатой могут обратиться жены тех, кто учится на первом курсе военного училища или военной кафедры учебного заведения. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней, а после одобрения средства поступают в течение 5 рабочих дней.

Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) проходит с 15 по 18 сентября в Сочи на федеральной территории "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Минтруд РФ, оператором - Фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.