ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поощрил еще трех камчатских медиков за самоотверженную работу во время сильнейшего землетрясения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Ранее глава государства подписал указ о награждении орденом Пирогова 13 врачей медицинских учреждений Камчатского края.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин поощрил еще трех камчатских медиков за профессионализм и самоотверженность при оказании медпомощи пациентам во время сильнейшего с 1952 года землетрясения, которое произошло 30 июля текущего года. Медики во время сильных подземных толчков продолжали оказывать неотложную помощь пациентам. <...> За высокий профессионализм и самоотверженность врач городской больницы №2 Мисак Арушанян награжден почетной грамотой президента РФ. Благодарность президента объявлена санитарке Камчатского краевого онкодиспансера Ольге Гончаровой и медсестре Елизовской районной больницы Марии Самуйленко", - говорится в сообщении.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что высшая оценка профессионализма и самоотверженности медиков, проявленных во время землетрясения, - это большая гордость для Камчатки. "Не только медики - сотни наших жителей из разных сфер продемонстрировали выдержку и продолжали выполнять свой долг в момент сильнейших подземных толчков. Мы обязательно отметим каждого, кто достойно проявил себя", - приводятся слова главы региона. По поручению губернатора различными краевыми наградами будут награждены порядка 200 человек из различных отраслей, которые проявили выдержку и мужество во время сейсмического события.