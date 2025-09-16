Госдума увеличивает вдвое штрафы за перевозку детей без автокресел

Таким образом, штраф вырастет для водителя с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение административных штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств в транспортных средствах.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым в марте. Предлагается увеличить административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя - с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей. Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, устанавливающую ответственность за нарушение правил перевозки детей.

В соответствии с действующими нормами дети до семи лет должны находиться в автолюльке или детском кресле, подобранном по размеру. Для детей от 7 до 11 лет допустимо использование ремня безопасности на заднем сиденье. Однако на переднем сиденье они должны быть в детском кресле или бустере. Для детей старше 12 лет действуют общие правила перевозки: использование ремня безопасности на переднем или заднем сиденье.