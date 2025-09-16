Психолингвистические исследования подтверждают, что мягкие формулировки вызывают у читателя меньше негативных эмоций, отметили депутаты фракции "Новые люди"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Георгий Арапов и Владимир Плякин направили письма министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину и министру транспорта Андрею Никитину с предложением заменить запрещающие надписи в повелительном наклонении в транспорте и городской среде на просьбы. Документы есть в распоряжении ТАСС.

Авторы писем сообщили, что граждане в целом положительнее реагируют, когда их вежливо просят, "а не одергивают". Психолингвистические исследования подтверждают, что мягкие формулировки вызывают у читателя меньше негативных эмоций по сравнению с категоричными командами, отмечают депутаты.

"Просим вас пересмотреть действующие стандарты и нормативы, регламентирующие оформление надписей в части лексики и стиля в метро или в других видах общественного транспорта. Предлагаем разработать официальные рекомендации или внести изменения в существующие правила, чтобы обязать использовать в текстах предупреждающих табличек вежливые обращения к гражданам вместо безличных запретов", - указано в тексте письма, адресованного главе Минтранса.

Кроме того, парламентарии предложили рассмотреть возможность поэтапной замены старых надписей на новые.

"Например, при плановой замене или обновлении указателей и наклеек - с тем, чтобы постепенно повсеместно перейти к единым дружелюбным стандартам", - сообщается в запросе.

В свою очередь Файзуллину предложено пересмотреть действующие стандарты и нормативы, регламентирующие оформление надписей в части лексики и стиля в общественных пространствах в городах и других населенных пунктах.