ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Социальные сети являются одним из факторов распространения радикальных идей среди американцев. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что социальные сети совершенно вышли из-под контроля в том, что касается радикализации", - сказал он, выступая на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США. Этот вопрос был затронут на слушаниях в контексте убийства политического активиста Чарли Кирка. Представители американских властей в связи с произошедшим ранее уже обещали использовать все имеющиеся ресурсы для противодействия организациям левого толка в США, члены которых, как полагают сотрудники вашингтонской администрации, придерживаются радикальных взглядов и пропагандируют насилие.