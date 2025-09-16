Ребенок несколько раз вместе с родителями въезжал в ЛНР

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Двухлетняя девочка была внесена в базу скандального экстремистского сайта "Миротворец", следует из данных, с которыми ознакомился ТАСС.

Девочка несколько раз вместе с родителями въезжала в ЛНР. По мнению создателей сайта, она проникла на территорию, которую они считают украинской, "полностью осознавая", что "посещение этих территорий вне определенных Украиной пунктов пропуска является правонарушением". Девочке вменяют посягательство на территориальную целостность Украины.

Создатели "Миротворца" регулярно добавляют в списки на сайте россиян, въезжавших в ДНР и ЛНР после 2014 года. Среди тех, кто оказывается в списках экстремистов, - дети, подростки, пожилые люди. Нередко создатели сайта выкладывают их персональные данные - номера документов, машин, на которых передвигались семьи.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 4 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.