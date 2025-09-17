В Московской федерации профсоюзов считают, что нужно продлить отпуск до 35 дней

По словам заместителя председателя ведомства Сергея Чиннова, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, и людям среднего возраста

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московская федерация профсоюзов поддерживает инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Особенно актуально это в последнее время, когда наблюдается тенденция увеличения продолжительности рабочего времени, заявил ТАСС заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов.

Депутаты Госдумы готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней, сообщил ранее ТАСС депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия -Патриоты - За правду" Николай Новичков. По его словам, увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, и людям среднего возраста.

"Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. Хочу отметить, подобная идея не нова. Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов", - сказал Чиннов.

По его словам, ситуация усугубляется и тем, что из-за действующего моратория на проверки Госинспекции труда невозможно воздействовать на недобросовестных работодателей, которые нарушают трудовое законодательство.

"Более того, профсоюзы выступают и за переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением достойной заработной платы. Считаем, что это необходимое условие для профилактики профессиональных заболеваний и укрепления здоровья, повышения производительности труда", - добавил он.