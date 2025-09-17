Перелет осуществляется авиакомпанией "Аэрофлот"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Загрузка на первый с 2022 года рейс из Москвы в Краснодар, который осуществляется авиакомпанией "Аэрофлот", составила при вылете почти 100%, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Первый рейс Аэрофлота SU1256 из Москвы в Краснодар вылетел по расписанию с почти 100% загрузкой", - говорится в сообщении.

Первый регулярный рейс Москва - Краснодар после возобновления работы краснодарского аэропорта вылетел утром из аэропорта Шереметьево. Рейс выполняется на самолете Airbus A321 вместимостью 183 пассажира. Время в пути составит около четырех часов.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Как сообщали ранее в Росавиации, полеты гражданских воздушных судов в аэропорт могут выполняться с 09:00 мск до 19:00 мск ежедневно.

Аэропорт не обслуживал самолеты с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал журналистам, что авиаперевозчик в сентябре планирует запустить прямые рейсы в столицу Кубани из ряда российских городов, а к концу сентября планируется восстановить международную программу полетов из Краснодара.