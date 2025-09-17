Вылет запланирован на 11:40 мск

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Начало регистрации пассажиров объявлено в аэропорту Краснодара на первый рейс после открытия воздушного пространства и возобновления полетов, передает корреспондент ТАСС из зала регистрации аэропорта.

В аэропорту по громкой связи объявлено о регистрации пассажиров на рейс авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Краснодар - Москва. Как передает корреспондент ТАСС, на регистрацию начали прибывать первые пассажиры. Вылет запланирован на 11:40 мск.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил 5 025 063 человек - это был рекордный показатель в истории авиагавани. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.