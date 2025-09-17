Юрия Бутусова похоронят 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве

Об этом сообщила вдова режиссера

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Похороны театрального режиссера Юрия Бутусова пройдут 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС вдова режиссера Мария.

"Появилась информация. Юрия Николаевича похоронят в воскресенье в 12 часов. Это будет Кунцевское кладбище, Москва", - сказала собеседница агентства.

Бутусов умер 9 августа в возрасте 63 лет. Новость о его смерти появилась днем позже. Как сообщил ТАСС директор Театра Вахтангова заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, Бутусов утонул в Черном море - тогда он отдыхал в Болгарии с семьей. Тело режиссера кремировали.

Прощание с режиссером состоялось 23 августа в Театре имени Пушкина. У здания театра, под афишей спектакля "Барабаны в ночи", поставленного Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году, появился стихийный мемориал. Проститься с режиссером пришли сотни людей, церемония длилась более трех часов.

О Бутусове

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Был главным режиссером (2011-2017 годы) и художественным руководителем (2017-2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 по 2022 год Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Он также сотрудничал с театром "Сатирикон", МХТ им. А. П. Чехова, Александринским театром и многими другими.