На конкурс благоустройства поступило около 80 заявок из Донбасса и Новороссии

Победили 34 проекта

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Донбасс и Новороссия третий год участвуют во Всероссийском конкурсе по выбору проектов благоустройства - всего ими были поданы 80 заявок, победили 34 проекта. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Донбасс и Новороссия за три года участия в конкурсе подали 80 заявок. Победили в конкурсе 34 проекта, в том числе 15 из них в текущем году", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства по теме развития инфраструктуры страны до 2036 года.

По словам Файзуллина, на сегодняшний день в этих регионах завершены три парка: в ЛНР - парк Трудовой Славы в Стаханове в городе Стаханове и парк "Молодая гвардия" - в Краснодоне. Также в городе Приморске в Запорожской области благоустроен парк "Юбилейный".

Министр напомнил, что участники X Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" предложили председателю правительства Михаилу Мишустину выделить ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в отдельную номинацию.