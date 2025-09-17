Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что нужно не "заболачивать" ответ человеку, а пытаться ему помочь

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Чиновникам надо менять отношение к обращениям граждан, не затягивать решение вопросов, а стараться действительно помочь людям. Такое мнение выразил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Надо менять подходы к рассмотрению обращений граждан, проявлять гражданскую позицию, не "заболачивать" ответ человеку, а пытаться ему помочь. К сожалению, статистика обращений в ОП РФ говорит об обратном. Поддерживаю [заявление] президента России Владимира Путина о необходимости максимально разбюрократизировать работу с обращениями граждан", - сказал он ТАСС.

Машаров отметил, что обращения, поступающие в ОП РФ, в частности по теме дистанционного и телефонного мошенничества, показывают крайне низкую заинтересованность некоторых должностных лиц госорганов и финансовых организаций в реальной помощи гражданам.

"Уголовные дела по этой категории дел возбуждаются, потом их расследование приостанавливается, потерпевшие не допрашиваются, многие граждане повторно попадают в руки одних и тех же преступных групп", - сказал он.

Также это касается и работы банковских организаций: большинство досудебных претензий отклоняется, обращения рассматриваются в максимально длительный установленный законом срок, при этом выдача кредитов как и была ранее, происходит оперативно и банки идут на это охотно.

По мнению Машарова, чтобы разбюрократизировать работу с обращениями граждан, необходимо усилить прокурорский надзор и активизировать полномочия ОП в части общественного контроля. "В случае массовых жалоб на конкретного чиновника надо подключать органы ФСБ для работы с такого рода лицами на предмет их возможного саботажа и дестабилизации обстановки в каждом конкретном секторе", - считает член ОП.

Ранее президент РФ на совещании с правительством потребовал максимально разбюрократизировать работу с обращениями россиян. "Нужно сделать все для того, чтобы эта работа [с обращениями россиян] была максимально разбюрократизирована и проводилась бы вживую, так, как вот Народный фронт это делает в последние годы. Чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе на протяжении многих месяцев", - сказал Путин.