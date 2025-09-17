Эксперт Склянчук: развитие конкурса благоустройства удержит людей в малых городах

Конкурс также помогает развивать современные урбанистические подходы, сообщил член президиума Союза отцов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Расширение географии Всероссийского конкурса по выбору проектов благоустройства позволит удержать жителей в малых городах. Такое мнение выразил ТАСС член президиума Союза отцов, эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что география Всероссийского конкурса по выбору проектов благоустройства увеличилась почти в два раза в 2025 году.

"Включение в конкурс Дальнего Востока и административных центров поможет охватить те территории, которые были "за периметром". Именно такой формат конкуренции позволяет регионам получать известность на федеральном уровне и привлекать в город новых жителей, а также сокращать число местных жителей, которые хотели бы переехать в более крупную агломерацию", - отметил Склянчук.

Также, по его словам, конкурс помогает в развитии современных урбанистических подходов. "Если 20 лет назад вершиной благоустройства считался фонтан, то сегодня мы видим многофункциональные площади, которые могут не просто улучшить эстетический облик города, но и оживить экономику, открыть места для общепита", - объяснил эксперт.

"Ложка дегтя в бочке меда" в том, что проекты благоустройства должны заключать в себе экономические эффекты, а этого не всегда удается добиться, продолжил Склянчук. "Мы видим, что благоустроенные парки и общественные пространства часто пустуют. Муниципалитетам необходимо дополнительно "докручивать" местную экономику, чтобы пространства можно было использовать круглогодично. Подобный комплексный подход будет дальше развиваться Минстроем РФ", - заключил он.