"Ижавиа" по факту инцидента проводит служебную проверку

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Слепой блогер Владимир Васкевич, которого, по его словам, забыли посадить на рейс до Москвы в аэропорту Ижевска, не уведомлял авиакомпанию о необходимости спецсопровождения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Ижавиа".

"Несмотря на наличие документального подтверждения громких звуковых оповещений, которые не заметил пассажир, а также отсутствия обязательных уведомлений, с себя ответственности за обслуживание этого пассажира я не снимаю, - прокомментировал генеральный директор АО "Ижавиа" Александр Синельников. - Мне действительно жаль, что так получилось, и искренне приношу извинения пассажиру за доставленные неудобства. Предпримем все меры, чтобы подобные моменты в дальнейшем не повторялись".

По факту инцидента авиакомпания проводит служебную проверку с анализом фото- и видеоматериалов. На данный момент установлено, что Владимир Васкевич появился в зале регистрации в 19:06 по местному времени (17:06 мск). Сотрудники службы транспортной безопасности провели его в зону ожидания для маломобильных граждан и проинформировали службу организации перевозок, несмотря на то, что уведомления о необходимости специального сопровождения от пассажира не поступало в авиакомпанию и в аэропорт. Затем в течение получаса после 20:50 (18:50 мск) через систему аудиооповещения было объявлено о начале регистрации и посадке. После вылета рейса в 01:05 (23:05 мск) 16 сентября пассажир обратился на информационную стойку.

"По данным видео и аудиозаписи, пассажир находился в зоне ожидания и не отреагировал на объявления, предположительно по причине того, что находился в наушниках в течение времени пребывания в зоне ожидания. Поскольку регистрация не была произведена, персональные сообщения с указанием данных пассажира не транслировались", - рассказали в "Ижавиа", добавив, что переоформили билет Васкевича на следующий рейс в 08:00 (06:00 мск) и разместили его на ночь в комнате матери и ребенка.

Инцидент с Васкевичем произошел в аэропорту Ижевска 15 сентября. Блогер и продюсер инклюзивных проектов сообщил в своем сообществе во "ВКонтакте", что его забыли посадить на рейс до Москвы. По его словам, изначально его не смогли зарегистрировать на рейс, поскольку регистрация была еще закрыта из-за переноса вылета самолета. Позже он по звуку нашел других пассажиров зала, которые проводили его до службы безопасности, где сотрудники аэропорта сказали, что забыли и не зарегистрировали его.