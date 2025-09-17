По данным агентства, на опасное сближение обратил внимание диспетчер, который отдал экипажу команду скорректировать курс во избежание столкновения

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому лайнеру во время полета над Нью-Йорком. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, на опасное сближение обратил внимание диспетчер, который отдал экипажу пассажирского судна команду скорректировать курс во избежание столкновения.

Американский президент прибыл в Великобританию с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом вечером 16 сентября. Первый государственный визит состоялся в 2019 году во время первого президентского срока Трампа.