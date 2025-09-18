Подполье: обстановка в Запорожье очень напряженная для мирных жителей

Это обусловлено тем, что российские войска "выдавливают" ВСУ, а обещанные властями социальные меры оказываются "пустышками", пояснили в пророссийском подполье

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Обстановка в подконтрольном Украине Запорожье становится очень напряженной для мирных жителей. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Обстановка для жителей складывается очень напряженная. В особенности для мирных граждан Запорожья", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это связано с "выдавливанием" ВСУ в связи с продвижением российских войск, а также с тем, что обещанные чиновниками социальные меры на деле оказываются пустышками.

Так, рассказал собеседник ТАСС, жительница села Степное в Запорожской области решила переехать с семьей в другое место, на что украинская военно-гражданская администрация Запорожской области пообещала им жилье в Кривом Роге. Там семье намекнули, что за это жилье нужно заплатить. Позднее оказалось, что отсутствуют нужные документы, в итоге семье пришлось вернуться.