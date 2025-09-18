ДУШАНБЕ, 18 сентября. /ТАСС/. Второе рождение музыкального конкурса "Интервидение" станет большим импульсом для развития музыкального искусства, особенно вокального. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель Союза композиторов Таджикистана, член жюри конкурса "Интервидение" Амирбек Мусоев.

"Интервидение" - это масштабный международный проект, раньше был такой международный музыкальный конкурс "Интервидение", до 1993 года, в котором участвовали Советский Союз, социалистические страны. Исходя из этого, я думаю, что возобновление этого конкурса, второе рождение "Интервидения" даст большой импульс для музыкального развития, для профессионального исполнительского искусства, особенно вокального и эстрадного", - сказал собеседник агентства.

Он отметил новый подход организаторов к отбору конкурсантов, проведению церемоний, например передачи национальных флагов стран-участниц. "Хотелось бы, чтобы этот конкурс был не на один-два года, а жил многие года", - подчеркнул Мусоев.

"Для меня как композитора, музыканта, дирижера большая честь быть членом жюри такого масштабного музыкального проекта - "Интервидение". <...> В таких масштабных конкурсах жюри - независимо от того, какую страну он [член жюри] представляет, - надо оценивать все по-честному, благоразумно, объективно, чтобы конкурсанты чувствовали, если победят, что это заслуженная оценка, заслуженная победа", - поделился Мусоев.

Композитор одобрил единогласный выбор кандидатуры таджикского певца Фарруха Хасанова. "Представление нашего конкурсанта Фарруха Хасанова - это значимо для нашей республики, это новая дорога для наших представителей к выходу на международный уровень. Фаррух Хасанов - молодой, талантливый певец. <…> У нашего Фарруха есть разные параметры: и пластика, и чутье музыкальное, диапазон у него колоссальный", - подчеркнул Мусоев.

Он также отметил, что певец подготовил песни на трех языках. "У него на выбор две песни: на русском и английском языках, еще у него готова песня на таджикском языке. <…> 18-19 сентября будет отбор для конкурса", - заключил собеседник агентства.

Участник "Интервидения" от Таджикистана

Фаррух Хасанов - певец, получивший известность не только в родном Таджикистане, но и в других странах СНГ. Он родился в Душанбе в 1998 году. В 2019 году стал финалистом конкурса Central Asia's Got Talent, а в 2023-м - победителем вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия-1".