Файзуллин сообщил о начале отопительного сезона в 20 регионах РФ

Министр строительства и ЖКХ РФ отметил, что особую роль в обеспечении подготовки к зиме играют органы жилищного надзора

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон начат в 20 регионах России. Об этом сообщил в ходе Всероссийского форума развития жилищно-коммунального хозяйства министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Отопительный сезон начат в 20 регионах России. Для его успешного прохождения необходимо завершить ремонтные мероприятия, обеспечить аварийный запас ресурсов и техники, а также отработать порядок действий при нештатных ситуациях. С этого года особую роль в обеспечении подготовки к зиме играют органы жилищного надзора", - сказал он.