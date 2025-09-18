Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова совершали денежные переводы со своих банковских карт на счета сотрудников МВД Александра Аблаева, Сергея Ковалева и Александра Селиванова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Главный редактор издания Baza Глеб Трифонов и сотрудница этого СМИ Татьяна Лукьянова переводили взятки трем сотрудникам полиции на протяжении двух лет. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Трифонов и Лукьянова совершали денежные переводы со своих банковских карт на счета сотрудников МВД Аблаева, Ковалева и Селиванова. На данный момент следствием установлены транзакции за два года", - сказано в документах.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Белгороду Александр Селиванов, начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев и оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, обвиняемые в получении взяток от журналистов Baza, а также в превышении должностных полномочий, признали вину и сотрудничают со следствием.

Журналисты Трифонов и Лукьянова обвиняются в даче взяток сотрудникам полиции в обмен на информацию для публикаций. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации. В ведомстве отметили, что с делом Трифонова связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Три сотрудника полиции были задержаны и доставлены в столичный регион для проведения следственных действий. Селиванов признал свою вину в получении взятки от журналистов издания Baza. В ходе очных ставок Селиванов и Ковалев заявили, что Трифонову было известно о том, что они являются сотрудниками полиции.