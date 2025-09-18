Ресурс clubok.ru намерен запросить у Генпрокуратуры оценку своей деятельности

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Интернет-сервис clubok.ru для продажи экзотических животных оспорит в суде блокировку объявления о продаже жирафа, ресурс также намерен запросить у Генпрокуратуры оценку своей деятельности. Об этом ТАСС рассказал владелец онлайн-площадки Всеволод Брусничкин.

Ранее московский суд по запросу Тверской межрайонной прокуратуры заблокировал на сайте clubok.ru информацию о продаже жирафа в частные руки. Как выяснил ТАСС, объявление было удалено, однако на ресурсе остались предложения о продаже двух жирафов с пометкой, что они действуют исключительно для юридических лиц, получивших одну из следующих лицензий: зоопарка, зоосада, цирка, зоотеатра, дельфинария, океанариума.

"За 2025 год мне пришло пять постановлений от разных судов, - рассказал Брусничкин, отметив, что его не извещали о разбирательстве дела о продаже жирафа в суде. - Каждый раз оспаривать, платить по 50 тысяч [рублей] я себе позволить не могу. Единственное, если сейчас получу апелляцию, то в подобных ситуациях смогу по шаблону ссылаться на решение суда".

Владелец сайта также намерен обратиться в Генпрокуратуру, чтоб ведомство дало оценку его деятельности. "Опишу свою позицию, объясню, что наш сайт занимается импортозамещением, что наша работа направлена на то, чтобы рынок зоопарков стал цивилизованным", - подчеркнул он.

Брусничкин пояснил, что его сайт замещает Zoological Information Management System (ZIMS) - глобальную базу данных о животных аквариумов и зоопарков, которая содержит подробную стандартизированную информацию более чем о 6 млн особей. По его словам, в условиях санкций российские зоопарки сталкиваются с тем, что теряют доступ к этому ресурсу, поэтому его платформа является отечественной альтернативой ZIMS.

По аналогии с продажей ружей

Собеседник агентства рассказал, что 80% сделок на его сайте совершается зоопарками. Он не видит оснований для блокировки объявлений о продаже экзотических животных, в которых допускается возможность продажи в частные руки, поскольку оформить такую продажу физическому лицу все равно будет невозможно - те же жирафы находятся в перечне животных, которых запрещено содержать дома.

"Жирафа частник не может ни продать, ни купить. Его доставку осуществляет организация, которой для этого необходимо собрать кучу документов. Продавец в объявлении просто сообщил о продаже, а судья посчитал, что продать можно кому угодно. Но кто угодно купить все равно не может. Если охотничье ружье продают в интернете, то это не означает, что его может купить кто угодно - должно быть разрешение, это само собой разумеющееся", - объяснил Брусничкин свою позицию.