Инспекторы МАГАТЭ еще не посетили место обстрела ЗАЭС из-за угрозы обстрелов

Опасность атак украинских беспилотников и обстрелов со стороны ВСУ постоянно сохраняется, отметила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не смогли посетить место обстрела территории возле топливных складов Запорожской АЭС, который произошел 16 сентября, из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Посещение экспертами МАГАТЭ пока не представляется возможным из-за нестабильной ситуации с безопасностью в районе места обстрела и возле Запорожской АЭС. Опасность атак украинских беспилотников и обстрелов со стороны ВСУ постоянно сохраняется", - сказала она.

ВСУ 16 сентября обстреляли из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар был ликвидирован. Ранее Яшина сообщала ТАСС, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, смогут посетить место ЧП, если позволит ситуация с безопасностью.