МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ запустило официальный канал в национальном мессенджере Max. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минобрнауки России запустило собственный канал в национальном мессенджере Max. Официальные информационные каналы в MAX также открыли такие признанные образовательные лидеры, как МГУ имени М. В. Ломоносова, ВШЭ, МГЮА имени О. Е. Кутафина, а также множество других крупнейших вузов России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе привели слова замминистра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука, который отметил, что национальный мессенджер Max - это не просто платформа для обмена сообщениями, а стратегически значимый шаг к созданию целостной и функциональной информационной среды для всех участников университетского сообщества.

"Max помогает новичкам быстрее освоиться, студентам - работать в группах, а вузам - быстро доносить нужную информацию. Мы рассчитываем, что университеты займут инициативную позицию и создадут собственные сервисы внутри национального мессенджера, которые сделают его привычной частью образовательного процесса", - приводятся в сообщении слова Омельчука.