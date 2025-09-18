Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышен почти на 35%

САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Число классов, закрытых на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Саратовской области, выросло на 50% за сутки - до 273. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний гриппом и ОРВИ полностью закрыты 18 школ в 13 муниципалитетах, 8 детских садов в 5 муниципалитетах. <…> Частично закрыты 88 школ (273 класса) в 20 муниципалитетах, 2 детских сада (3 группы) в 2 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

По информации на 17 сентября, полностью на карантин ушли 17 школ и 6 детских садов. Частично были закрыты 182 класса в 57 школах и 2 группы в детском саду.

В четверг во время брифинга заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщил, что эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Саратовской области превышен почти на 35%. В основном болеют взрослые и подростки. Пик заболеваемости ожидается в конце октября.