МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выставка работ легендарного советского фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея под названием "Освобождение", открывшаяся в Дрездене неделю назад, поможет немцам лучше понять историю и многое переосмыслить, ее стоит посетить германским журналистам и политикам. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Экспозиция приурочена к 80-летию Великой Победы и включает в себя как широко известные работы мастера советской фотографии, так и менее распространенные снимки, на которых запечатлены трудовые подвиги и вклад советских граждан в восстановление послевоенной Германии", - отметила она.

Официальный представитель дипведомства призвала германских политиков и журналистов посетить фотовыставку, выразив уверенность, что увиденное поможет им "задуматься и многое переосмыслить". "Не бойтесь, посмотрите фотохронику тех лет, - обратилась она к ним. - Это документы, а не нарисованные художниками или мультипликаторами псевдоисторические картинки, не придуманные истории нынешних немецких изданий, которые спонсируются на западные гранты. Это история - живая, настоящая, истинная, которую вам, немцам, надо знать".

"Сам факт проведения этой выставки говорит о том, что в современной Германии, несмотря на усилия местных властей переформатировать исторические оценки совершенных нацистами преступлений, геноцида народов СССР, есть смелые общественные деятели с активной гражданской позицией, которые считают своим долгом правдиво показать прошлое, - обратила внимание дипломат. - Несмотря ни на что, несмотря ни на каких бербоков, мерцев и иже с ними, в Германии есть антифашисты, и подавляющее число немцев ждет, когда Германия вернется на рельсы, куда ее определила прошедшая после Второй мировой войны, денацификация".

От имени МИД РФ Захарова выразила признательность Немецко-Русскому институту культуры в Дрездене и его руководителю Вольфгангу Шелике, дочери фотокора Анне Халдей, посольству РФ в Берлине и "всем тем, кто поддержал и помог реализовать столь значимый выставочный проект в условиях прогрессирующей антироссийской истерии в ФРГ".