Власти Польши не стремятся прояснить ситуацию и дойти до правды в падении беспилотника на территории страны, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что Россия не оставит без ответа недружественные санкционные действия Японии.

ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.

О графике Лаврова

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи (ГА) ООН предварительно запланировано на 27 сентября.

Лавров примет участие в ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии ОДКБ, БРИКС, Группы друзей в защиту Устава ООН, а также у министра запланирована беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об инциденте с БПЛА в Польше

Власти Польши не стремятся прояснить ситуацию и дойти до правды в падении беспилотника на территории страны: "Видимо, это не интересно Варшаве, ей интересно опять покричать и пошуметь. Потому что адекватной реакции с польской стороны не видим".

Об учениях "Запад-2025"

Наблюдатели, представлявшие страны НАТО, могли своими глазами в ходе учений "Запад-2025" убедиться в отсутствии угрозы со стороны России и Белоруссии, о которой любят говорить на Западе: "Как неоднократно подчеркивалось, прошедшие учения носили исключительно оборонительный характер, были нацелены на отработку сценариев отражения потенциальной агрессии против Союзного государства".

Наблюдатели из США видели, что угроз для НАТО на учениях "Запад-2025" не было: "Мы надеемся, что участие наблюдателей из США поможет им непредвзято не через призму создаваемых, к сожалению, порой ими же самими в СМИ мифов".

Об ответе на санкции Японии

Россия не отставит без ответа недружественные санкционные действия Японии: "Но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и ассиметричного характера".

О сроках возобновления авиасообщения между Россией и США

Россия направила США документы о возможности возобновления прямого авиасообщения и рассчитывает "на скорейшее встречное движение американцев для предметного обсуждения срока запуска прямых рейсов".

Возможное возобновление авиасообщение станет "наглядной иллюстрацией налаживающегося взаимодействия", и демонстрацией того, что "американский бизнес перестанет терять ту прибыль, на которую мог бы рассчитывать".

О пустых обещаниях Запада

Западные страны поманили Владимира Зеленского и "наобещали кучу всего", но в обычной практике они никогда не отвечают за свои слова: "Это ведь только у [французского писателя Антуана де Сент] Экзюпери в качестве идеи прозвучало, что мы ответственны за тех, кого приручили. А в жизни, на Западе, этот принцип не работает".

О ситуации вокруг Ирана

Россия призывает Великобританию, Францию и Германию руководствоваться дальновидностью и благоразумием и отказаться от ошибочных попыток восстановить санкции ООН в отношении Ирана: "Мы настоятельно призываем европейские страны, которые являются участницами Совместного всеобъемлющего плана действий, отказаться от конфронтации и пересмотреть свою ошибочную линию действий по так называемому снепбэку, а также поставить во главу угла интересы ядерного нераспространения, которыми продиктовано Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ".

О визовых вопросах

Вопрос о безвизовом режиме для граждан Китая "находится в проработке".

Россия никак не будет ограничивать въезд для граждан ЕС: "Наша страна заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки всем усилиям внутри ЕС эти мосты разрушить, чего они очень хотят".

О выставке Халдея в Дрездене

Выставка работ легендарного советского фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея под названием "Освобождение", открывшаяся в Дрездене неделю назад, поможет немцам лучше понять историю, "задуматься и многое переосмыслить".

Об энергетических санкциях ЕС

"Курс на сворачивание импорта российских энергоносителей" европейскими странами похож на членовредительство: "Вот знаете, такое самоубийственное уже".