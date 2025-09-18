В ЕК решили "действовать директивно, законодательно, принуждая страны-члены к отказу от закупок российского сырья", отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Курс стран Европейского союза по сворачиванию импорта российских энергоносителей похож на членовредительство, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Брюссель последовательно на протяжении многих лет продолжает разрушительный для экономик своих же собственных стран, стран-членов Европейского союза, курс на сворачивание импорта российских энергоносителей. Я считаю, что это похоже на какое-то уже просто членовредительство. Вот знаете, такое самоубийственное уже", - сказала она, отвечая на вопрос относительно предложения в Европейской комиссии (ЕК) ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

В ЕК, по словам Захаровой, поняли, что рыночными методами или под прикрытием рыночных методов добиться полного вытеснения российских энергоносителей с европейского рынка не получится, и поэтому "решили действовать директивно, законодательно, принуждая страны-члены к отказу от закупок российского сырья".

"Думаю, что те, кто придумывал, организовывал и ставил на ноги Европейский экономический совет, даже в мыслях своих не могли представить, во что выродится эта структура. Начиная эту самую экономическую операцию на просторах Западной Европы, получая ресурсную базу от Советского Союза, отцы-основатели, безусловно, представляли себе совершенно иное целеполагание для своей структуры, нежели то, во что ее превратили те, кому европейское благополучие не нужно", - заключила официальный представитель МИД РФ.