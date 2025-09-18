Москва направила Вашингтону соответствующие документы, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия направила США документы о возможности возобновления прямого авиасообщения и ожидает реакции американской стороны для обсуждения сроков его запуска. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще 27 февраля текущего года в ходе двусторонних консультаций по устранению раздражителей в Стамбуле российская делегация акцентированно поставила вопрос об открытии неба перед американскими дипломатами. Нами также переданы в адрес авиационных властей США соответствующие документы с приложением алгоритмов снятия на взаимной основе авиаблокады. Содержательной реакции из Вашингтона пока не поступало. Рассчитываем на скорейшее встречное движение американцев для предметного обсуждения срока запуска прямых рейсов", - сказала дипломат.

По ее словам, возможное возобновление авиасообщение станет "наглядной иллюстрацией налаживающегося взаимодействия", и демонстрацией того, что "американский бизнес перестанет терять ту прибыль, на которую мог бы рассчитывать".

"Сейчас отсутствие прямого сообщения говорит и подразумевает то, что эти деньги проходят мимо американских бизнесменов в первую очередь. Окормляются совершенно другие авиаперевозчики, совершенно другие страны получают прибыль. При этом есть все возможности действительно на этом зарабатывать не какие-то там кровавые, а чистые деньги. Поэтому, мне кажется, всем очевидно преимущество беспосадочных перелетов с точки зрения удобства, комфорта, экономии времени", - отметила Захарова.