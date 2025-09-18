Дипломат отметила, что "неправомерные и провокационные" попытки "евротройки" восстановить санкции ООН в отношении Тегерана создают серьезный кризис вокруг иранского мирного атома

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия призывает "евротройку" (Великобританию, Францию и Германию) руководствоваться дальновидностью и благоразумием и отказаться от ошибочных попыток восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы настоятельно призываем европейские страны, которые являются участницами Совместного всеобъемлющего плана действий, отказаться от конфронтации и пересмотреть свою ошибочную линию действий по так называемому снепбэку, а также поставить во главу угла интересы ядерного нераспространения, которыми продиктовано Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии)", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что "неправомерные и провокационные" попытки "евротройки" восстановить санкции ООН в отношении Тегерана создают серьезный кризис вокруг иранского мирного атома.

"И в этой ситуации от Британии, Германии и Франции требуется благоразумие и дальновидный подход", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что 9 сентября в Каире состоялись переговоры министра иностранных дел Ирана и гендиректора МАГАТЭ, в ходе которых было заключено соглашение о практических аспектах применения гарантий в Иране.

"Обнадеживающие результаты встречи [в Каире] стабилизируют и существенно меняют к лучшему общую напряженную ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - заявила дипломат.

Она констатировала, что Россия отмечает последовательные шаги иранской стороны, которые направлены на приведение в действие упомянутого соглашения, которое отвечает национальным интересам и соответствуют законодательству Исламской Республики Иран.

"Мы рассчитываем на активную, всестороннюю поддержку бесперебойного и планомерного осуществления Каирского соглашения международным сообществом. Это предполагает создание конструктивной атмосферы для практического продвижения Ирана и МАГАТЭ по всему спектру согласованных параметров сотрудничества. Вот это, конечно, безусловный приоритет", - резюмировала официальный представитель МИД России.