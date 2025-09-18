Захарова: Россия никак не будет ограничивать въезд для граждан ЕС

Москва "заинтересована в налаживании мостов между людьми", отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия никоим образом не будет ограничивать въезд или закрывать границы для граждан стран Евросоюза, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическимим или [еще] каким-то образом не планируем. Считаем, что человеческие контакты: туризм, деловые и гуманитарные связи должны сохраняться. Наша страна заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки всем усилиям внутри ЕС эти мосты разрушить, чего они очень хотят. Но в наши планы это не входит", - сказала дипломат.

Захарова назвала генерируемые внутри ЕС идеи ввести ограничительные меры в визовой сфере "очередным примером проявления и лицемерия, и двойных стандартов, и самое главное - неуважения к закону".

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщила, что Еврокомиссия в рамках нового санкционного пакета против России хочет осложнить выдачу виз гражданам РФ.

Издание обратило внимание на то, что в 2024 году страны - члены сообщества выдали более 600 тыс. шенгенских виз россиянам. Еврокомиссия намерена установить единые правила и добиться того, чтобы все страны - члены Евросоюза в одинаковой мере ограничили выдачу шенгенских виз россиянам.

Чаще всего визы гражданам РФ в 2024 году выдавали Италия (более 152 тыс.), Франция (123 890), Испания (111 537) и Греция (59 703).