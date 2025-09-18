Звонков с просьбами о спасении после землетрясения в МЧС Камчатки не поступало

Оперативная группа приступила к обследованию социально значимых объектов Елизовского района

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты Главного управления МЧС по Камчатскому краю не получали от жителей региона звонков с просьбами о спасении после утреннего землетрясения магнитудой 7,4. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления.

"Звонков с просьбами о спасении не поступало. Оперативная группа Камчатского спасательного центра МЧС России приступила к обследованию социально значимых объектов Елизовского района", - сообщили в пресс-службе.

Как заявил ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов, землетрясение утром 19 сентября магнитудой 7,4 на Камчатке стало одним из около 2 тыс. афтершоков, зафиксированных на полуострове с 30 июля. По его словам, в настоящее время специалисты исследуют все социальные учреждения, разрушений и пострадавших нет. В тех зданиях, где уже были трещины, также угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 18 сентября мск). Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки силой 6 баллов. Многие, несмотря на раннее утро, выбежали на улицы. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. По сообщению министра по ЧС в регионе Сергея Лебедева, в устье реки Налычево зашла волна около 30 см. Афтершоковый процесс после подземного толчка продолжается.