Роспотребнадзор: в Москве не наблюдается повышения активности клещей

В Подмосковье отмечают рост числа обращений в медучреждения по поводу укусов клещей, но оно не превышает среднемноголетний уровень

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Роста активности клещей на данный момент в Москве не фиксируется, при этом относительно недолгий второй подъем их активности может возникать с августа по сентябрь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщила, что клещи, которые были вялыми в период летнего зноя в Москве, переживают новую волну активности.

"Сезон активности клещей начинается сразу после схода снега (март-апрель), достигает максимума в конце мая - начале июня и заканчивается в августе-октябре. Второй относительно небольшой подъем активности клещей возникает в августе-сентябре. На данный момент на территории города Москвы не наблюдается повышение активности клещей, также не наблюдается и рост количества обращений жителей на присасывания в сравнении с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в грибной сезон в Подмосковье отмечается рост числа обращений в медучреждения по поводу укусов клещей, но оно не превышает среднемноголетний уровень.

Клещи впадают в спячку при температуре воздуха ниже пяти градусов, а с наступлением октябрьских заморозков активность клещей существенно снизится. Они впадут в спячку до следующего сезона.

Рекомендации Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рекомендует гулять в парках и лесопарковых зонах по специально выделенным пешеходным маршрутам и тропам, избегать густых зарослей, высокой травы и кустарников. Также ведомство советует надевать светлую закрытую одежду и головной убор, заправлять брюки и использовать репелленты.

"По возвращении домой тщательно осмотрите себя и одежду. Не забудьте проверить домашних животных. Если вы обнаружили присосавшегося клеща или подозреваете укус, немедленно обратитесь к врачу", - предостерегли в Роспотребнадзоре.