Детский омбудсмен Москвы предложила ввести семейный капитал вместо отцовского

Ольга Ярославская отметила, что название "материнский капитал" ей тоже не очень нравится

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в разговоре с ТАСС поддержала высказанную в Общественной палате РФ идею о введении выплаты семьям, в которых растет трое и более детей, но предложила назвать капитал не отцовским, а семейным.

"Ничего против выплат семьям, у которых три и больше детей, конечно, не имею, но я <...> считаю, что это должен быть не отцовский капитал, а семейный капитал. Если в одном браке трое и больше детей, семья по рождению третьего ребенка, если бы получала такой подарок, 1 млн рублей от государства, это было бы правильно. И это должен быть семейный капитал, называться он должен семейный. Мне и материнский капитал не очень нравится название, но если уж говорить про дополнительные меры поддержки, то, конечно, точно не отцовский, а семейный", - подчеркнула она.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил ТАСС, что семьям, в которых растет трое и более детей, нужно выдавать отцовский капитал. По мнению Рыбальченко, выплату стоит сделать федеральной, а ее размер должен превышать 1 млн рублей.