Глава комитета Совета Федерации по регламенту отметил, что не всегда люди используют СИМ для перемещения по городу, зачастую они хотят просто покататься

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в городах России в совокупности с введением ряда ограничений, в том числе по возрасту, поможет повысить безопасность граждан. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Электросамокаты - это большая проблема для всех городов, но одними запретами ничего не добьешься. В ряде городов ввели запрет на использование электросамокатов, и через некоторое время у нас будет возможность увидеть результаты этого пилотного проекта и понять, насколько запреты повысили транспортную безопасность. [Считаю, что нужен] комплексный подход и компромисс: во-первых, необходимо создавать транспортную инфраструктуру для самокатов, а во-вторых, даже при наличии специально выделенных полос для велосипедов и самокатов люди не всегда пользуются этими дорожками. Поэтому важно развивать поведенческую культуру", - сказал Тимченко.

Он отметил, что не всегда люди используют электросамокаты для перемещения по городу, зачастую они хотят просто покататься. "Может быть, стоило бы выделять специальные [площадки], типа велодромов или мотодромов, где можно было бы покататься на самокатах, почувствовать скорость, просто получить удовольствие", - предложил сенатор.

При этом, по словам сенатора, в определенных местах действительно разумно ограничить передвижение на электросамокатах. "Я бы ввел запрет [на использование СИМ] не в целом по городу, а в отдельных зонах присутствия. Например, в районе школ или детских садов или в местах повышенного скопления людей - в парках, скверах, где люди гуляют, отдыхают", - сказал Тимченко.

Ранее Валентина Матвиенко отмечала, что в осеннюю сессию может быть принят закон о штрафах за нарушения для электросамокатчиков.

Запрет СИМ

В мае в историческом центре Казани запретили парковку электросамокатов, а в июле прокат электросамокатов полностью запретили и в Елабуге. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Елабужского муниципального района Татарстана, основной причиной принятия такого решения стало отсутствие инфраструктуры. В городе нет выделенных специальных полос с разметкой и знаками. "Пока совмещение движения пешеходов и электросамокатов небезопасно как для одних, так и для других", - отметили в ведомстве.

Полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности ввели на территории Благовещенска. По словам мэра города Олега Имамеева, власти пытались "выстроить диалог" с операторами электросамокатов, но из этого ничего не получилось. А проблема бесконтрольного передвижения на них в городе продолжала усугубляться.

Прокат электросамокатов прекратил работу также в двух населенных пунктах Изобильненского округа Ставрополья - городе Изобильном и пгт Солнечнодольске. Решение принято по результатам голосования жителей, сообщил в телеграм-канале глава округа Роман Коврыга. В августе мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что планируют ограничить движение электросамокатов в центре города и на нескольких улицах.

В Кирове летом на выходе к Набережной Грина по улицам МОПРа, Морозовской (бывшая Розы Люксембург), Труда и Московской у Вечного огня установили знаки, запрещающие передвижение на электросамокатах. Власти также рассматривают возможность сделать на Октябрьском проспекте выделенную полосу для велосипедов и самокатов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. Обсуждается также вопрос о введении ограничения по скорости движения на средствах индивидуальной мобильности в местах притяжения пешеходов.

Закон о штрафах

В апреле 2024 года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который вводит штрафы за нарушения при управлении электросамокатами, а также другими СИМ и велосипедами. Документ был принят в первом чтении 10 июля.

Поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается установить штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Вводятся штрафы за превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда. В зависимости от того, на сколько километров в час была превышена скорость, штраф составит от 500 руб. до 5 тыс. рублей. За езду вдвоем на одном электросамокате предлагается установить штраф в размере до 3 тыс. рублей, а за перевозку детей - 5 тыс. рублей. Также законопроектом предлагается установить наказания и за другие нарушения для электросамокатчиков и велосипедистов.

В России за полгода почти на 10% выросло число погибших в ДТП с электросамокатами, большинство погибших сами управляли средствами передвижения. Такие денные следуют из обзора дорожно-транспортной аварийности за 6 месяцев 2025 года. Вместе с тем, как следует из материалов, сократилось число пострадавших в ДТП с электросамокатами - 1 572 человек, что на 20,3% меньше, чем в 2024 году. В числе пострадавших 497 детей в возрасте до 16 лет.