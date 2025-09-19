Газоснабжение было нарушено в более чем 100 частных и многоквартирных домах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты устранили проблемы с газоснабжением, которое было нарушено в более чем 100 частных и многоквартирных домах в Иванове из-за аварии, идет подключение потребителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Проблемы устранены, потребителей подключают. С контроля дежурный снимает", - рассказали в ведомстве.

Ранее более 100 частных и многоквартирных домов в Иванове остались без газоснабжения после того, как легковой автомобиль врезался в газораспределительный узел, что привело к утечке, подача газа была перекрыта. Особую трудность представляло наличие воды в коммуникациях, для удаления которой огнеборцы задействовали гидроэлеватор.