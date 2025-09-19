Эксперт Суслов: Трамп намекнул, что не поддерживает курс Европы по Украине

Президент США отметил миновавшую угрозу перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну, тем самым показав, что ему не нравятся эскалационные действия европейских стран, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, говоря о миновавшей угрозе перерастания украинского конфликта в третью мировую войну, дает четкий намек на то, что он не поддерживает эскалационные шаги Европы по вопросу Украины. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Трамп имеет в виду, что изменение политики Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта действительно уменьшило риски эскалации, уменьшило риски перетекания этого конфликта на уровень прямого столкновения Россия - НАТО и Россия - Соединенные Штаты. Потому что, во-первых, Соединенные Штаты прекратили наращивать военную поддержку Украины, которая действительно была чревата эскалацией, - сказал Суслов. - Во-вторых, Соединенные Штаты сняли задачу нанесения России стратегического поражения. А именно преследование целей нанесения России стратегического поражения было чревато не только горизонтальной, но и вертикальной эскалацией украинского конфликта, а именно использование ядерного оружия и перетекание украинского конфликта в третью мировую войну".

По мнению эксперта, сейчас Соединенные Штаты "не пытаются нанести России поражение и тем самым не толкают ситуацию к ядерной войне и к эскалации". "В-третьих, заявлением о том, что угроза третьей мировой войны снята, Трамп дает четкий и недвусмысленный намек на то, что он не поддерживает эскалационные шаги Европы, связанные, например, с размещением европейского военного контингента на территории Украины, связанные с теми провокациями, которые европейцы устраивают, как ситуация с дронами", - отметил специалист.

Суслов обратил внимание на то, что "Трамп не предоставляет Украине дальнобойные ракеты и не разрешает Украине бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории, в отличие от [бывшего президента США Джо] Байдена".

Специалист также отметил изменение целеполагания США. "Если целеполагание Байдена заключалось в том, чтобы нанести России «стратегическое поражение», а это неизбежно вело к третьей мировой войне, просто неизбежно, то целеполагание Трампа - это завершить войну без поражения России, и, соответственно, риск эскалации существенно уменьшится", - пояснил Суслов.

Курс Европы

Эксперт подчеркнул, что риск эскалации украинского конфликта связан с Европой и самой Украиной, не с Соединенными Штатами. "И, как мы видим по политике США, администрация Трампа не содействует европейцам и украинцам в этом эскалационном риске. Вот, собственно, об этом говорил Трамп", - сказал аналитик.

Суслов отметил, что европейцы "рассматривают в эскалации шанс предотвратить свое поражение и поражение Украины". "И всячески пытаются в эту эскалационную динамику втянуть Соединенные Штаты, пытаются заставить США дать гарантии европейскому контингенту «коалиции желающих», пытаются втянуть Соединенные Штаты в эту «дроновую историю» сейчас в Польше и в Румынии. Соединенные Штаты этому сопротивляются", - отметил Суслов.

По его словам, то, что Трамп озвучил мнении о минувшей угрозе третьем мировой, находясь в Великобритании, это "сигнал европейцам, что Соединенные Штаты при Трампе не хотят эскалировать ситуацию".