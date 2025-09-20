По цене квартиры: сколько стоят кладовки в Москве

Продажи кладовых в московских новостройках снижаются во всех сегментах, кроме элитного — здесь, наоборот, зафиксирован рост спроса в два раза. А стоимость самой дорогой кладовой комнаты в Москве сопоставима с ценой трехкомнатной квартиры. Эксперты рассказали ТАСС, что сейчас происходит на рынке кладовок, в каких проектах их можно купить и как использовать

Келлер или кладовка?

Само название "кладовая комната" пришло откуда-то из советских времен. Тогда во многих квартирах была предусмотрена небольшая комнатка "для хозяйственных нужд". В них хранили банки с соленьями или вареньем, лыжи/санки/коньки и другие сезонные вещи. Что-то вроде балкона, только внутри.

Келлер в отличие от кладовки располагается вне жилого помещения. Здесь возможны варианты, в зависимости от проекта дома: подобные помещения могут располагаться как рядом с квартирой, так и в цокольных этажах здания. По функционалу же между кладовой и келлером разницы нет — это нежилое помещение для хранения вещей.

Игрушка для элиты

В январе — августе 2025 года в новостройках Москвы было продано 9,4 тыс. кладовок — это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда прошло 12,9 тыс. таких сделок), подсчитал руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов. По его словам, спрос на кладовки упал сильнее, чем на жилые помещения (для квартир и апартаментов снижение за восемь месяцев — 11%). "Общее уменьшение активности покупателей из-за ужесточения ипотечных условий сказывается на интересе к дополнительным тратам. Многие в первую очередь стремятся решить вопрос с покупкой самого жилья, и сделки с кладовками и машино-местами отходят на второй план", — объяснил Попов.

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет Недвижимость" Елены Чегодаевой, больше всего продажи столичных кладовок упали в комфорт-классе — на 40%. В бизнес-классе они снизились на 16%. При этом почти в два раза выросли в сегменте элитной недвижимости.

Сколько стоят кладовки

Цены продолжают расти — типовая столичная кладовка площадью 4–5 кв. м за год подорожала на 8% — с 685 тыс. до 740 тыс. рублей, отметил Попов. "Цены на кладовки в жилых комплексах бизнес-класса начинаются от 250–300 тыс. за квадратный метр, то есть кладовая комната площадью 10 кв. м — это уже в пределах 3 млн за объект. В элитном сегменте доходят до 2 млн за квадратный метр, и это реальные закрытые сделки. Яркий пример: на этапе строительства одного из жилых комплексов в Хамовниках кладовые стоили по 300 тыс. рублей за квадратный метр, а когда он был достроен, цена "квадрата" уже выросла до 600 тыс.", — рассказал ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры" Григорий Ашихмин.

По словам генерального директора и управляющего партнера "Intermark Городская Недвижимость" Дмитрия Халина, стоимость самой дорогой кладовки в Москве достигает 17 млн рублей за объект площадью 10 кв. м. Он отметил, что в большинстве проектов девелоперы создают дефицит этого продукта и не стремятся к тому, чтобы у каждой квартиры была своя кладовая. Поэтому в условиях жесткого дефицита получается продавать келлеры (помещения для хранения вещей на территории многоквартирного дома) по столь высокой цене, объяснил собеседник агентства.

По данным bn.MAP.pro, объем экспозиции кладовых последовательно снижается с начала года. Август оказался месяцем с минимальным объемом предложения за год — 12 тыс. объектов в экспозиции.

Под шубы и картины

По словам члена правления AREA Анны Раджабовой, кладовки — востребованная опция среди покупателей квартир, но они есть не везде. "Как правило, в комплексе семейного формата застройщики стараются предусмотреть кладовки. При точечной застройке, где важен каждый сантиметр, порой это сложно. А иногда эта опция или невозможна, или, наоборот, появляется из необходимости, в зависимости от конструктива здания. Например, если это реконструкция или шаг колонн не позволяет оборудовать машино-место, застройщики преобразуют такие квадратные метры в кладовки", — рассказала собеседница ТАСС.

В последнее время кладовки стараются вписать в облик и концепцию дома, уделяя максимум внимания эстетике, продолжила Раджабова. Они могут быть площадью от 15 до 30 кв. м, с высокими потолками, широкими проходами, всеми коммуникациями. Стоимость таких помещений колеблется в пределах 15 млн рублей.

"Зачастую кладовки оснащены всем необходимым оборудованием и коммуникациями, а также вентиляцией. В основном их используют по прямому назначению: хранение сезонных вещей, лыжного оборудования, шин, чемоданов. Но бывают и исключения. Кто-то делает холодильник для шуб, кто-то хранилище для картин. Но самая удивительная тенденция нашего времени — это когда соцсети обязывают "казаться, а не быть". Некоторые девушки снимают кладовки в аренду и используют их для поддержания легенды о своем статусе. Входят в элитный дом, переодеваются в кладовке, меняют образ и под фото или видеосъемку красиво выходят из дома и уезжают в якобы "богатую жизнь", — отметила Раджабова.

Вера Сайгина