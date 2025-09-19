Региональный информационный центр открылся 19 сентября в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Региональный информационный центр (РИЦ), который в пятницу открылся в Ростове-на-Дону, станет центром притяжения медиа, сообщил на церемонии открытия гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

В открытии "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону приняли участие губернатор региона Юрий Слюсарь, председатель ростовского заксобрания Александр Ищенко, представители бизнеса ЮФО.

"Мы хотим, чтобы этот РИЦ стал центром притяжения для наших коллег. Чтобы мы здесь обсуждали происходящее и вместе понимали, какой должна быть информационная политика. ТАСС сюда будет поставлять федеральную повестку и одновременно будет достигать цели, чтобы новости южных регионов страны находили свое место на федеральном уровне. Потому что этот разрыв еще существует. Мы его вместе с вами будем ликвидировать", - сказал Кондрашов.

© ТАСС

РИЦ "ТАСС Юг" стал шестым региональным информационным центром ТАСС в России. Перед ним будут стоять ряд стратегических задач, поскольку Ростовская область является южными воротами России, в Ростове-на-Дону находятся полпредство президента в ЮФО и штаб Южного военного округа, Южный научный центр РАН. Кроме того, регион - важный транспортно-логистический узел. Через Ростовскую область проходят маршруты, связывающие центр страны с Кавказом, Крымом, регионами Донбасса и Новороссии, а также со странами Закавказья и Средней Азии.