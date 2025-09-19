Посещение центра стало первым его публичным мероприятием после вступления в должность губернатора Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил информационное агентство ТАСС с открытием регионального информационного центра "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону. Посещение центра стало первым его публичным мероприятием после вступления в должность главы региона.

"Всех поздравляю с этим радостным событием. Оно такое информационно-инфраструктурное. Ростовская область - это регион не только большой, не только в котором живет большое количество жителей, в котором большой промышленный, сельскохозяйственный потенциал, но и в котором бурлят информационные потоки, - сказал Слюсарь. - Инфоцентр ТАСС давно должен был здесь появиться. Благодарю всех коллег, которые стояли у истоков этой инициативы, кто смог это реализовать".

Глава региона пожелал коллективу регионального информационного центра успехов и позитивных информационных поводов. "Предлагаю вспомнить тех людей, которые за длительный период истории в ТАСС работали, трудились и отдавали весь свой интеллект, свои силы, обладали качеством объективно информировать о том, что происходит", - добавил глава региона.

В пятницу ТАСС открыл региональный информационный центр в Ростове-на-Дону. Он стал шестым региональным информационным центром ТАСС в России. Перед ним будут стоять ряд стратегических задач, поскольку Ростовская область является южными воротами России, в Ростове-на-Дону находятся полпредство президента в ЮФО и штаб Южного военного округа, Южный научный центр РАН. Кроме того, регион - важный транспортно-логистический узел. Через Ростовскую область проходят маршруты, связывающие центр страны с Кавказом, Крымом, регионами Донбасса и Новороссии, а также со странами Закавказья и Средней Азии.