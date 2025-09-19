Кумпилов: РИЦ "ТАСС Юг" позволит усилить потенциал для диалога между властью и обществом

Как отметил глава Республики Адыгея, центр "станет мощным инструментом для совместного противостояния вызовам и угрозам"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Региональный информационный центр (РИЦ), который в пятницу открылся в Ростове-на-Дону, позволит усилить потенциал для продуктивного диалога между властью и обществом, для обмена лучшими практиками и эффективной работы. Об этом в своем поздравлении генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову и всему коллективу информационного агентства ТАСС написал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

"Это событие приобретает особое стратегическое значение в условиях современных вызовов, когда от оперативности, открытости, достоверности и объективности информации зависит очень многое. <…> Создание нового регионального центра в Ростове-на-Дону позволит расширить сотрудничество и усилить наш общий потенциал для продуктивного диалога между властью и обществом, для обмена лучшими практиками и эффективной работы. Убежден, что региональный информационный центр ТАСС откроет возможности для укрепления межрегионального и межкультурного диалога, станет мощным инструментом для совместного противостояния вызовам и угрозам, с которыми сегодня сталкивается наша страна", - написал он.

Кумпилов отметил, что ТАСС является одним из ведущих информационных партнеров Республики Адыгея. Совместная работа с агентством предоставляет нам возможность говорить с жителями региона на языке проверенных фактов, высокого уровня журналистики и глубокого понимания специфики полиэтничного субъекта Российской Федерации.

"Уверен, что новый информационный центр ТАСС станет ключевым элементом в архитектуре региональной медиасреды, внося существенный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Юга России", - резюмировал Кумпилов, пожелав генеральному директору ТАСС и всему коллективу агентства крепкого здоровья и профессиональных успехов.