Глава заксобрания: РИЦ ТАСС в Ростове-на-Дону обеспечит жителей достоверными новостями

По словам Александра Ищенко, необходимость в получении достоверной информации в условиях проведения спецоперации подчеркивает значимость открытия центра именно в этом городе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Региональный информационный центр (РИЦ) "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону позволит жителям юга России получать достоверную информацию, сообщил на церемонии открытия председатель регионального заксобрания Александр Ищенко.

"Открытие сегодня в Ростове-на-Дону филиала агентства - это очень дальновидное решение, на мой взгляд, по той простой причине, что Ростов находится в центре коммуникации на юге России. И очевидно, что информационные коммуникации важнее многих для того, чтобы обеспечить и перспективы развития не только юга нашей страны, но и всей России. Ну и, естественно, для того, чтобы обеспечить реализацию права граждан на получение достоверной, правдивой информации. И, естественно, агентство ТАСС является тем самым источником информации, который не нужно перепроверять и после появления которого никогда не следует опровержение", - сказал Ищенко.

По его словам, необходимость в получении достоверной информации в условиях проведения спецоперации подчеркивает значимость открытия РИЦ именно в Ростове-на-Дону, который, по сути, является прифронтовым.

Также с открытием РИЦ ТАСС поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Поздравляю вас с открытием регионального информационного центра "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону. Это важное событие для всех нас. Теперь, без преувеличения, самое главное российское агентство новостей становится ближе к нам, жителям Луганской Народной Республики. Искренне желаю всем вам успехов в работе и как можно больше положительных инфоповодов, а новому информационному центру - динамичного развития и процветания", - отметил он в поздравлении.

РИЦ "ТАСС Юг" стал шестым региональным информационным центром ТАСС в России. Перед ним будет стоять ряд стратегических задач, поскольку Ростовская область является южными воротами России, в Ростове-на-Дону находятся полпредство президента в ЮФО и штаб Южного военного округа, Южный научный центр РАН. Кроме того, регион является важным транспортно-логистическим узлом. Через Ростовскую область проходят маршруты, связывающие центр страны с Кавказом, Крымом, регионами Донбасса и Новороссии, а также со странами Закавказья и Средней Азии.