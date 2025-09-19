Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова не исключила, что за этим последуют санкции против жителей Мариуполя

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Обвинения прокуратуры, заочно предъявленные на Украине главе ДНР Денису Пушилину, направлены на дискредитацию созидательных процессов в республике в преддверии годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Подконтрольная Киеву так называемая Донецкая областная прокуратура 16 сентября заочно предъявила обвинение Пушилину, которое касается распоряжения имуществом морского порта Мариуполя, освобожденного в мае 2022 года.

"Мариуполь по многим объективным причинам стал первым символом возрождения Донбасса после воссоединения региона с Россией. Город стремительно преображается и становится настоящей жемчужиной Русского мира. Разумеется, украинская сторона в привычной ей манере прилагает все усилия для того, чтобы дискредитировать все созидательные процессы, инициированные федеральными и региональными властями. Особенно это актуально на фоне исторической даты - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ", - сказала Морозова.

Она добавила, что такие преследования не имеют под собой никакой юридической почвы. "В целом же я не вижу даже морального права Украины предъявлять какие-либо обвинения в адрес руководства республики, учитывая то, как Киев путем срывов эвакуации мирного населения превратил жителей Мариуполя в живой щит для вооруженных формирований Украины", - подчеркнула собеседница агентства.

Омбудсмен не исключила, что за обвинениями в адрес руководителя региона со стороны киевского режима последуют различного рода санкции в отношении жителей Мариуполя. "Мы помним практику экономической и гуманитарной блокады Донбасса, запреты на выплаты пенсий и иные попытки сделать жизнь граждан ДНР невыносимой", - отметила она.

Морозова считает, что санкции и уголовные преследования - фирменный почерк Киева. "При том даже в тех случаях, когда он нарушает законы и договоренности. Напомню, что даже во время работы Минской контактной группы против представителей ДНР, в том числе меня и Дениса Владимировича [Пушилина], со стороны Украины были заведены уголовные дела, несмотря на то, что это было строжайше запрещено и подрывало дипломатический статус работы профильных подгрупп. Как и тогда, это было не стремление к миру, а закрепление и разжигание ненависти для внутреннего электората, который в последующем стал пушечным мясом для войны за интересы Запада и подконтрольных ему украинских элит", - заключила омбудсмен.