В Москве тыкву-гигант после выставки украсят резьбой

Александр Чусов уточнил, что есть выращенные овощи не планировал, так как воспринимает их больше как экспонаты

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Гигантские тыквы, выращенные Александром Чусовым, покроют художественной резьбой. Об этом фермер сообщил в разговоре с ТАСС.

"После выставки будет резьба по тыквам, из них будут делать скульптуры, это буду делать не я, а резчик по тыквам. Увидеть их можно будет на выставке в "Аптекарском огороде", - сказал Чусов.

Он уточнил, что есть выращенные овощи не планировал, так как воспринимает их больше как экспонаты. "Они съедобные, но мне столько тыквы не съесть просто", - отметил фермер, добавив, что планирует достать семена из тыкв. Приобрести семена можно у владельцев тыкв и на международных аукционах. "Я пока не знаю, за сколько буду продавать семена из самых своих больших - сначала надо достать семена. Может, их там не будет. Потом будет известен вес, и я уже подумаю", - сказал Чусов.

Что касается других гигантских овощей с выставки, то директор ботанического сада МГУ Владимир Чуб сообщил ТАСС, что они непригодны для длительного хранения.

"Овощи выращены специально для выставки, на время выставки они постоят, но, к сожалению, они немного страдают на выставках, получают царапины, вмятины - потихонечку тыквы приходят в негодность. Все-таки это не тот овощ, который предназначен для длительного хранения, это именно для того чтобы поставить рекорд", - сказал Чуб.

Он добавил, что после выставки "Овощи-гиганты", которая пройдет в "Аптекарском огороде" с 20 сентября по 19 октября, овощи будут утилизированы, либо владельцы при желании могут их забрать. "Обычно владельцы заинтересованы в семенах от своих тыкв: чем больше тыква, тем больше шансов дальше вырастить из нее еще крупнее что-то. Поэтому я уверен, что владельцы семена заберут, остальное, к сожалению, на утилизацию", - сказал он.

Чуб добавил, что иногда ботсаду дарят какое-то количество семян от тыквы-рекордсмена, в "Аптекарском огороде" их пробуют вырастить. "Рекордов не получается, но впечатляющие овощи иногда вырастают", - отметил директор. Он подчеркнул, что раздачу кусков тыкв в этом году в ботсаду организовывать не планируется.